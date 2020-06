Utiliser les réseaux pour dénoncer le sexisme

Audrey Voutat espère que cette page « Pépites sexistes CH » rassemble assez d’internautes pour interpeller les marques et les commerces quant à leurs articles qualifiés de « sexistes » et amener à une réflexion sur cette problématique. Sa démarche s’inscrit dans le cadre de la semaine violette qui célèbre, via diverses actions, le premier anniversaire de la grève des femmes.