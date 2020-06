Le coeur de Bienne a viré au violet

Le centre-ville de Bienne a vibré au rythme des slogans et des chants féministes dimanche. De nombreuses personnes se sont réunies dès la mi-journée devant le Palais des Congrès. Habillés en violet et souvent masqués, les manifestants ont ainsi répondu à l’appel du collectif biennois de la grève féministe pour marquer l'anniversaire du 14 juin 2019. Bruits de casseroles et de sifflets ont retenti à 15h24, heure symbolique où les femmes ne sont plus payées, en référence aux inégalités salariales.

Une année après la forte mobilisation où un demi-million de femmes étaient descendues dans les rues de Suisse, les choses ont-elles réellement changées?

Question posée à Anne-Valérie Zuber, membre du collectif biennois de la grève féministe: