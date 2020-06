Aliose, en toute intimité

Un concert intime. Le mot n’est pas galvaudé puisque c’est sans spectateurs présents que s’est produit Aliose ce lundi. Le groupe a ouvert la série de concerts produits par la société Image et Son et diffusés en direct sur les radios RTN, RFJ et RJB ainsi que sur internet. Plusieurs milliers d’auditeurs et téléspectateurs ont suivi cette performance…à distance. Car dans le monde de la musique comme ailleurs, la pandémie de coronavirus a laissé des traces.