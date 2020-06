Bienne pense à ses piétons

On marche à Bienne, et on marche plutôt bien. Une étude sur la marchabilité a été réalisée dans 16 villes suisses. Elle place la cité seelandaise dans la moyenne, au même niveau que Lucerne, St-Gall ou Lausanne, selon un communiqué diffusé mercredi. Parmi les points forts biennois figure la stratégie de mobilité piétonne définie par les autorités, mais aussi le niveau de développement des infrastructures telles que signalisation pour personnes malvoyantes, rampes, traversées avec îlots centraux ou encore requalification des espaces publics. Une meilleure planification du réseau piétonnier pourrait toutefois voir le jour selon l'étude. Les autorités biennoises y pensent et planchent déjà sur le sujet. Des planifications sectorielles spécifiques à chaque mode de transport seront élaborées ces prochaines années. /comm-oza