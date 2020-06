La Neuveville impatiente de retrouver St-Joux

Le dossier de la berge de St-Joux à La Neuveville sort enfin de l'auberge. Le Conseil général neuvevillois a accepté mercredi à une très large majorité un crédit d'engagement de 574'650 francs en vue de l'assainissement du site. Les grèves de près de 200 mètres sont fermées depuis 2003 et un éboulement important. L'instabilité du site connaît toutefois une histoire bien plus longue. Selon une présentation faite devant le législatif qui siégait au Landeron, le problème remonte aux années 70 et la fin des travaux de remblais permettant l'établissement du terrain de football.





La fin d'une longue saga

Les investigations ont permis de montrer que le terrain est instable jusqu'à une profondeur de 14,5 mètres. Il est inexorablement attiré par le lac telle une motte de beurre fondant en direction de l'île St-Pierre. Des mouvements maximaux de cinq centimètres horizontalement et de huit verticalement ont été enregistrés. De fait, la zone est fermée depuis 17 ans. La pollution du site a également rendu les investigations plus longues que prévues. Plusieurs projets calculés en millions ont jusqu'ici échoué. En 2017, la socialiste Denise Bloch avait tapé sur la table afin que le dossier devienne enfin une priorité. Aujourd’hui, elle boit du petit lait :