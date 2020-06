Il y aura bien un festival au bord du lac de Bienne cet été

« Summer Now », c’est le nom du festival pop-up qui aura lieu sur l’aire de l’Expo-Park à Nidau cet été. Malgré l’annulation du Lake Live, Lukas Hohl et Marcel Sallin, les organisateurs, proposent un évènement similaire, mais au format réduit. Le programme des week-ends sera dévoilé chaque semaine. Les jeudis font la part belle à la culture, avec du slam ou des spectacles comiques. Les vendredis et samedis commenceront avec un évènement sportif le matin, et se termineront avec des concerts acoustiques de groupes régionaux. Le dimanche est consacrés aux jeux en tout genre, de la pétanque à « papier-caillou-ciseau ». De plus, des activités spéciales seront organisées pour les familles tous les jours.

Cette formule permet de respecter les mesures sanitaires liées au Coronavirus.

« Summer Now » aura lieu du 25 juin au 15 août. L'entrée est gratuite. Les premiers noms de la programmation devraient être annoncés lundi prochain. /comm-cbe