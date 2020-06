Vers une plus grande autonomie des personnes handicapées

Où habiter et avec qui, quels loisirs, et quel type d’assistance. La nouvelle loi sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap (LPHand) permettra de régler ces questions au cas par cas, et sur mesure. Les citoyens concernés pourront par exemple vivre seul en appartement, mais passer du temps dans une institution de jour, tout en recevant une assistance à domicile si besoin. Les foyers quant à eux auront des contrats qui règlent les modalités d’assistance de façon individuelle, pour chaque pensionnaire.







Fini le travail gratuit des proches aidants

Autre point essentiel prévu par la loi : la rémunération des proches aidants. Lors de l’évaluation des besoins de la personne handicapée, le travail des proches sera pris en compte, et pourra être rémunéré à hauteur d’un tiers de l’aide totale. La somme exacte dépendra de la gravité du handicap et du type d’assistance fournie par le proche. Cette rémunération pourrait permettre d’éviter le placement en foyer dans certains cas.







20 millions de francs de coûts supplémentaires par année

Peut-être le point noir de cette loi : la neutralité des coûts ne pourra pas totalement être assurée. Le nouveau système est destiné aux personnes au bénéfice d’une rente AI ou d’une allocation pour impotence, et qui nécessitent un encadrement supplémentaire quotidien en raison d’un handicap. Un panel de personnes plus large, donc. Avec l’évaluation au cas par cas, et la rémunération des proches aidants, le canton de Berne estime les coûts supplémentaires à 20'000'000 de francs par an. Selon Pierre Alain Schnegg, conseiller d’État en charge de la santé, cette somme est tout à fait justifiée : « ces personnes le méritent bien ». Selon lui, il ne serait pas non plus judicieux de négocier la rémunération des proches aidants :