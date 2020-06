Zone de jeu éphémère à Madretsch

Une zone de jeu estivale va voir le jour à Bienne. Le dernier tronçon de l’Allée à Madretsch, entre la place de sport et l’école, va se transformer du 24 juin au 11 juillet. Durant ces trois semaines, l’InfoQuartier Madretsch et l’association du Chantier des enfants offriront un lieu où les enfants pour jouer, construire et exprimer leur créativité.

De plus, la population plus âgée est invitée à flâner dans le quartier et à s’informer auprès de l’infomobile de l’InfoQuartier. Cette offre est prévue les mercredis, vendredis et samedis après-midi. /comm-mdu