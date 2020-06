Du sport à gogo et sans frais à Bienne

La ville de Bienne veut offrir un été sportif et convivial aux habitants de la région. La cité seelandaise lance un PassSport gratuit et accessible à tous du 6 juillet au 7 août. Durant cette période, plus de soixante ateliers d’initiation à divers sports et dix tournois sportifs seront mis en place. Enfants et adultes pourront se familiariser avec des disciplines nautiques comme l’aviron, le canoë ou encore le stand up paddle. Sur terre, il sera possible de s’adonner au tennis, à la danse, au yoga, ou encore au football américain. Les inscriptions se font en ligne sur le site du service des sports de la Ville.

Par ailleurs, les traditionnels camps multisports accueilleront, comme de coutume, les élèves de la région âgés de 5 à 15 ans durant trois semaines (du 6 au 10 juillet/ 13 au 17 juillet/ 3 au 7 août). Le passeport vacances se déroulera, lui aussi, comme d’habitude durant les mêmes semaines que les camps sportifs. /nme