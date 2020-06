Reprise des activités chez Multimondo à Bienne

Les activités reprennent dans le foyer de Multimondo. Le centre pour l’intégration des migrants pour les régions de Bienne, du Seeland et du Jura Bernois a lui aussi dû se réinventer durant la période de semi-confinement. Des lectures et des conférences en vidéo, ou encore des activités proposées aux enfants via Whatsapp ont été organisées. Désormais, les évènements peuvent à nouveau se tenir dans les locaux de l’organisation à Bienne. Plus d’informations sur le site de Multimondo ou sur Facebook. /comm-cbe