PVL, PBD, PEV et PDC s’associent pour les élections biennoises

Cinq candidats entrent dans la course au Conseil municipal de Bienne. Le PVL, le PBD, le PEV et le PDC présentent une liste commune pour les élections du 27 septembre. Sandra Gurtner-Oesch (PVL), Kai Noah Muff (PBD), Gaël Schaffter (PVL), Franziska Molina (PEV) et Caroline Lehmann (PVL) sont candidats. Avec cette liste « Vereinte Mitte - Le meilleur choix », l’alliance des quatre partis espère décrocher un siège à l’exécutif.

Transition énergétique, protection des espaces verts, finances saines, transparence de l’administration et propreté seront les principaux thèmes de campagne de l’alliance. /comm-mdu