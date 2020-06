Une motion pour conserver le rond-point du Taubenloch

Et si le rond-point du Taubenloch était conservé ? Le Conseil-exécutif soutient cette idée, émise par les UDC Sandra Schneider de Bienne et Matthias Müller d’Orvin dans une motion. Ce giratoire a été installé provisoirement sur l’A16, à l’entrée de Bienne, pour les besoins du chantier. Selon les deux députés, la structure fluidifie le trafic et mériterait d’être maintenue.

Le Conseil-exécutif soutient la démarche. Il explique que l’ouvrage fonctionne bien. De nombreux automobilistes ne doivent ainsi plus entrer en ville de Bienne pour prendre l’autoroute, c’est surtout le cas pour les habitants d’Evilard et Macolin. Le giratoire est toutefois voué à disparaître une fois les travaux de réfection de l’A16 terminés, en 2024 ou 2025.



Le gouvernement bernois propose d’adopter cette motion. Il s’engagera auprès de la Confédération pour faire du giratoire provisoire une structure définitive, une fois que des décisions auront été prises sur la suite de la procédure pour le contournement ouest de l’A5. Le processus de dialogue sera terminé en décembre. Le Grand Conseil débattra de cette motion après les vacances d’été. /cbe+mdu