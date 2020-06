Berne veut des transports moins gourmands en énergie

Des mesures doivent être prises pour réduire la consommation en énergie et les émissions des véhicules. Le canton de Berne s’engage pour des transports moins gourmands en énergie d’ici les quatre prochaines années. Les transports représentent environ un tiers de la consommation d’énergie. Contrairement à d’autres secteurs, cette consommation n’a jusqu’à présent ni été réduite, ni stabilisée.

Le Conseil-exécutif expose plusieurs mesures dans un rapport. Il prévoit d’échanger progressivement le parc automobile de l’administration par des véhicules moins gourmands, de cofinancer la conversion des bus et d’équiper les bâtiments cantonaux de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Par ailleurs, des itinéraires prioritaires devraient rendre le trafic cycliste plus attrayant et les projets de covoiturage seront soutenus. Des systèmes de guidage seront de plus en plus utilisés pour gérer le transport motorisé individuel, si bien qu’il ne sera pas nécessaire de développer les infrastructures routières. Enfin, le Conseil-exécutif propose de renforcer l’effet incitatif écologique de l’impôt sur les véhicules à moteur en modulant les barèmes. /comm-mdu