Bienne : des comptes 2019 acceptés à l’unanimité

Le prix des bons de garde fixé

Dès le mois d’août, la ville de Bienne entre dans le système cantonal des bons de garde, validé par le peuple en février. Les parlementaires ont discuté du règlement pour la prise en charge d'enfants. Les parents pourront donc obtenir des bons de garde de 130 francs par jour pour un bébé jusqu’à douze mois, et 110 francs par jour pour un enfant dès douze mois. Ces bons sont valables dans toutes les crèches biennoises. Le montant est adapté selon le revenu des parents.



« Nous allons entrer dans un système de concurrence : les parents peuvent désormais choisir où ils veulent placer leurs enfants », a rappelé à l’assemblée Cédric Némitz, le directeur de la formation, de la culture et du sport.





Éloges pour la Bibliothèque de la Ville

Les parlementaires ont accepté, également à l’unanimité, la proposition de rachat de l’étage de la Poste, dans le bâtiment de la Bibliothèque de la Ville. A la tribune, les élus se sont succédés pour faire l’éloge de cette institution biennoise. Maurice Paronitti, élu PRR et surtout, président du conseil de fondation de la bibliothèque, a remercié l’assemblée pour son soutien, et a rappelé que cette opportunité était attendue depuis une dizaine d’année par les responsables de la bibliothèque. La ville devriendra donc l’unique propriétaire du bâtiment de la rue Dufour 26. Les locaux seront rénovés, et réaménagés. Ils abritent la bibliothèque, la ludothèque et la Poste. /cbe