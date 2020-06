Berne valorise ses paysages

Un plan pour valoriser les paysages bernois. Le Conseil-exécutif a approuvé le projet cantonal de développement paysager 2020. Ce dernier est une mise à jour du projet datant de 1998. Il coordonne le travail des communes, des régions d’aménagement et des conférences régionales, responsables de la valorisation des paysages.

L’objectif de ce projet est de préserver la beauté et la diversité des paysages bernois, mais aussi de valoriser les caractéristiques naturelles et culturelles régionales. Il fournit les bases légales et les orientations pour soutenir les autorités dans leurs efforts. /comm-mdu