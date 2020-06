Un membre de la Ndrangheta arrêté à Bienne

Fin de parcours samedi à Bienne pour un membre de la mafia calabraise Ndrangheta. Selon une information révélée samedi dans la presse italienne, un homme de 41 ans en fuite a été arrêté dans la cité seelandaise grâce à une opération de police internationale. RJB a vérifié et confirmé l’information auprès de l’Office fédéral de la justice (OFJ). Sans préciser à quelle organisation l’homme appartient, les autorités fédérales indiquent qu’il a bel et bien été interpellé et placé en garde à vue à la suite d’une demande d’extradition italienne. Au-delà du Gothard, il est recherché pour des délits liés aux stupéfiants et pour des menaces. L’homme a été condamné à une peine de prison de 8 ans et 7 mois.

Ce n’est pas la première fois que la région seelandaise connait des histoires en lien avec cette branche de la mafia calabraise. En 2018, un homme de Longeau avait été jugé par le Tribunal pénal fédéral (TPF) pour sa participation à l’organisation. /jrg