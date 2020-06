La société Mont-Soleil a 30 ans cette année

La société Mont-Soleil fête cette année ses 30 ans d’existence. Elle a été fondée en 1990 et son centre solaire deux ans plus tard, soit en 1992. Au centre de ses préoccupations se trouve l’énergie photovoltaïque et son développement. En 30 ans, plusieurs projets ont pu être menés. Martin Pfisterer est à la tête de la société depuis ses débuts. Il est donc tout indiqué pour évoquer les événements marquants de ces 30 dernières années :