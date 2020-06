Premier week-end réussi pour le Summer Now

La saison estivale est officiellement lancée au bord du lac de Bienne. Le Summer Now a pris ses quartiers le week-end dernier à l’Expo-Parc à Nidau. En tout, environ 1500 personnes ont profité du festival gratuit entre jeudi et dimanche, selon les organisateurs. Pour les responsables, le but était de proposer un événement réduit mais convivial, et de faire vivre la culture régionale, après l’annulation des grands festivals de l’été en raison de la pandémie. Le week-end d’ouverture s’est achevé sur un succès. Le co-organisateur du Sommer Now, Lukas Hohl, parle d’une ambiance magique :