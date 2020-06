Masque obligatoire dans les prisons bernoises

Détenus, personnel et visiteurs doivent désormais porter le masque dans les prisons régionales du canton de Berne. L’obligation du port du masque est introduite dès ce mardi et vise à diminuer le risque de propagation du coronavirus. Les personnes détenues doivent respecter cette mesure uniquement lorsqu’elles sont en dehors de leur cellule.

Dans son communiqué, le Conseil-exécutif explique qu’il n’est pas toujours possible de respecter la distance minimale dans les établissements pénitentiaires en raison du manque d’espace. De plus, les entrées et sorties fréquentent augmentent le risque d’infection. Le gouvernement indique encore être parvenu à garder le virus à distance des prisons jusqu’à maintenant et que cette nouvelle mesure permettra de réduire le risque de contagion aussi bas que possible. /comm-mdu