Nouveau départ pour l’Ancienne Couronne

À partir de 2021, un programme d’expositions mettant en avant les artistes de la région sera proposé dans l’Ancienne Couronne sur plus de 150 m2. Ce lieu favorisera le rayonnement de la création artistique auprès du public et des professionnels de la branche. Il s’inscrit en complémentarité des grandes institutions biennoises et des espaces dédiés aux pratiques expérimentales et émergentes. D’ici 2021, des travaux seront menés dans le bâtiment pour permettre la tenue des expositions. /mdu