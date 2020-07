Des vidéos pour mettre la musique en valeur à Bellelay

Les 14 vidéos ont été proposées par Videocompany, une entreprise de Zofingen, qui a une grande expérience avec les artistes suisses, et qui connaît bien l’Abbatiale. On peut y voir des œuvres récentes ou anciennes de vidéastes comme Pipilotti Rist, Rudolf Steiner ou encore Lutz / Guggisberg. L’exposition est visible du mercredi au dimanche, toutes les semaines jusqu’au 27 septembre. Les concerts quant à eux commencent le 26 juillet. Plus d’information ici. /cbe