Le CAF présente ses objectifs 2020

Onze objectifs, répartis sur trois domaines spécifiques : c’est ce qu’a présenté le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) pour 2020.





Emploi et places d’apprentissage pour la population francophone

Le CAF est particulièrement sensible à la condition des jeunes, notamment francophones, dans le domaine de la formation. Que cela soit en formation duale ou en formation à plein temps, les défis et les enjeux sont nombreux pour cette population. Les actions et projets développés ces dernières années vont se poursuivre durant l’année 2020 en partenariat avec le groupe pour la promotion de l’apprentissage à Bienne. Toutefois, la pandémie mondiale de Covid-19 est un des facteurs pouvant induire une péjoration de la situation et engendrer des difficultés dans la transition entre le secondaire 1 et le secondaire 2. Le CAF, en collaboration avec de nombreux partenaires, poursuit ses efforts afin de maintenir le bilan positif de ces dernières années. Il contribue également aux discussions et réflexions concernant le renforcement du bilinguisme dans les filières de formation.







Protection des enfants et des jeunes



La protection de l’enfance et des jeunes francophones est aussi un domaine dans lequel le CAF entend poursuivre son engagement avec le CJB et plusieurs partenaires (Ville de Bienne, PIEA, Adiase, canton de Berne). Siégeant au sein d’un groupe de coordination cantonal concernant les prestations destinées aux enfants, adolescents et adolescentes ainsi qu’aux jeunes adultes, le CAF ambitionne d’améliorer le cadre de prise en charge de ces personnes. Il est essentiel pour le Conseil de répondre aux besoins mis en évidence par deux analyses réalisées en 2019 par l’Office des personnes âgées et des personnes handicapées (OPAH) ainsi que l’Office des mineurs (OM) et d’assurer la transition pour les changements législatifs qui se profilent en 2022. Il s’agit en particulier de soutenir les efforts de la Plateforme des institutions pour enfants et adolescents du Jura bernois et de Bienne francophone (PIEA) ainsi que les professionnelles et professionnels œuvrant sur le terrain.







Culture

Le premier semestre de l’année 2020 a vu s’interrompre les manifestations et évènements culturels dans la région. Le CAF est conscient des défis importants auxquels doivent faire face les acteurs et actrices culturelles. Il prend part aux réflexions concernant cette situation exceptionnelle et relaie les questions et les besoins du terrain auprès des autorités cantonales compétentes. Parallèlement, il poursuit l’exercice de ses compétences dans le domaine des subventions cantonales. Reconnaissant l’importance de maintenir un tissu culturel francophone et bilingue vivant et engagé, il s’emploie à mettre davantage en évidence tant la relève que les artistes émergents et les artistes provenant de son nouveau périmètre d’action. Une région bilingue forte respectueuse des cultures francophones et germanophones

En parallèle de ces trois axes, le CAF compte poursuivre ses activités pour les 30 000 francophones de la région. Il est amené à réaliser une évaluation des effets, après deux ans, que l’extension de son périmètre d’action a eu notamment sur ses actions et sur ses partenaires, à savoir 17 communes germanophones. /comm-cbe