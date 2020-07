Le cri du cœur des voyagistes

Les temps sont durs pour les voyagistes. Douze représentants d’agences de voyage du Jura bernois et du Jura se sont réunis mercredi devant les médias. La crise sanitaire a eu un très lourd impact sur la branche. Les réservations effectuées entre septembre 2019 et mars 2020 ont été remboursées aux clients. Les agences n’encaissent plus rien malgré la réouverture et elles subissent à présent de plein fouet la recommandation des vacances locales, ainsi que les restrictions imposées par les autres pays aux touristes.

Les voyagistes ont reçu des aides de la Confédération. Ils n’ont toutefois plus droit aux APG depuis le 16 mai pour les indépendants et aux RHT depuis le 1er juin pour les indépendants en Sarl, alors qu’ils travaillent à perte depuis de nombreux mois. Selon la faitière de la branche, entre 25 et 30% des agences pourraient faire faillite en Suisse, sans aide supplémentaire. Les acteurs de la branche peignent donc un sombre tableau, à l’image de Marcel Greder d’Idée Voyage à Tavannes :