Nouveau système de contrôle dans l’agriculture

L’Office fédéral de l’agriculture a modifié les modalités des contrôles dans les exploitations agricoles cette année. Une décision prise en accord avec les cantons. Les contrôles de base s’appliquent uniformément à toutes les exploitations agricoles touchant des paiements directs, à intervalles fixes, alors que les contrôles en fonction du risque concernent les exploitations choisies sur la base de critères de risque.



Les cantons ont l’obligation d’inspecter chaque exploitation sur place au moins deux fois dans un intervalle de huit ans, à deux moments différents de l’année. Les exploitations où des manquements ont été constatés lors de contrôles précédents, qui ont opéré des changements importants dans leur structure ou pour lesquelles il existe un soupçon fondé sont contrôlées plus fréquemment.



L’Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne, l’Office fédéral de l’agriculture et l’organisme de contrôle KuL/Carea ont présenté le nouveau système aux médias dans une exploitation de Zollikofen mercredi. Plus de 6000 contrôles sont effectués chaque année dans le canton de Berne. /comm-cbe