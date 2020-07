« Condor, nouvelle cathédrale des Arts jurassiens »… et plus encore

La Biennale de visarte.jura déménage pour sa 18e édition. La prochaine cuvée de la manifestation se déroulera du 26 septembre au 18 octobre dans les anciennes usines Condor à Courfaivre. Le site appartient désormais à un privé, Rainier Biétry. Le thème de la Biennale s’intitule « Jura intime » et entre en résonnance avec la période de semi-confinement due au coronavirus. Quarante-neuf artistes sur cinquante-quatre candidatures venues du Jura bernois, de Bienne romande, du Jura et des membres de visarte.jura ont été retenus par un jury présidé par Léonard Gianadda. Le président de visarte.jura, François Lachat, qualifie les anciennes usines Condor de « nouvelle cathédrale des Arts jurassiens » et explique pourquoi la Biennale quitte St-Ursanne, après trois éditions dans les Fours à Chaux :