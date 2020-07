Un second souffle pour dansmonquartier.ch

Dansmonquartier.ch va de l’avant. La plateforme web née il y a deux ans en Ajoie a annoncé jeudi sa volonté de s’étendre petit à petit sur l’ensemble de l’Arc jurassien. Elle propose un soutien logistique aux commerces locaux pour vendre leurs articles en ligne et ainsi tenter de combattre les grandes enseignes et le tourisme d’achat. La période de semi-confinement liée au coronavirus a renforcé ce besoin et dansmonquartier permet désormais le paiement en ligne. Pour le cofondateur de la plateforme, Yannick Farrer, cette nouvelle proposition n’est pas en contradiction avec l’objectif de base de ramener le client dans le magasin :