Une opportunité à saisir pour le tourisme régional

Jura bernois Tourisme met les bouchées doubles pour la saison estivale. L’association a présenté jeudi sa campagne pour mettre en valeur les différentes prestations et activités disponibles dans la région. Une page spéciale sur Internet et une nouvelle carte répertorient notamment les 12 incontournables du Jura bernois. Selon JbT, le succès de la région repose sur quatre facteurs : des grands espaces naturels, des hébergements à taille humaine, des prix abordables et une bonne communication.





Des vacances dans le Jura bernois

Le tourisme régional pourrait donc tirer son épingle du jeu cette saison, après la dégringolade du printemps due à la crise sanitaire. Les nuitées hôtelières ont en effet chuté de 60% en mars et de 91% en avril. Pour l’été en revanche, les établissements de la région ont déjà enregistré de nombreuses réservations. Jura bernois Tourisme confie que 2020 ne sera certainement pas la meilleure des saisons et que certaines difficultés se font ressentir. Compte tenu du contexte, la saison devrait quand même être relativement bonne, sauf deuxième vague importante. Le directeur de JbT se montre donc optimiste, Guillaume Davot :