Cadeau d'une fondation aux apprentis du ceff

Plus de 10'000 francs ont été versés aux apprentis du ceff Santé-Social, précisément ceux qui suivent les formations d’assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) et d’assistant-e socio-éducatif-ve (ASE). Les écoles ont été fermées dès le 13 mars, selon une décision du Conseil fédéral pour endiguer la pandémie de Coronavirus. Le canton de Berne a décidé le 20 mars de suspendre totalement l’enseignement scolaire pour ces deux branchesm, afin de mettre mettre les apprentis totalement à disposition des institutions socio-sanitaires.



La fondation Flückiger a tenu a remercié les élèves pour leur engagement, avec une enveloppe de 300 francs chacun.

La Fondation André Flückiger, dont le but fondamental est d’apporter de l’aide à l’HJB SA, site de Saint-Imier, ainsi qu’aux autres établissements dans le domaine médical et apparenté situés dans le Jura bernois ou dans les districts limitrophes, donateur de longue date aux cérémonies de clôture du ceff SANTÉ-SOCIAL, a manifesté, une fois de plus, son attachement au seul centre de formation professionnelle de la Berne francophone des métiers de la santé et du social. /comm-cbe