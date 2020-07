Des masques à disposition à Sonceboz

Les habitants de Sonceboz pourront bénéficier de masques gratuits. La commune informe vendredi matin, qu’elle a pris la décision de mettre ces articles de protection à disposition de sa population à la suite des dernières recommandations du Conseil fédéral. Chaque citoyen de Sonceboz âgé de plus de 12 ans se verra offrir dix masques s’il manifeste son intérêt auprès de l’administration communale. Les masques seront ensuite transmis par courrier en respectant toutes les mesures d’hygiène, précise la municipalité. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au 032 488 33 00.







Réserves à Bienne et Nidau



De leur côté, Bienne et Nidau ont rappelé vendredi que dix masques de protection par habitant ont été offerts par le canton de Berne aux communes. Les deux localités ont décidé de les entrerposer conjointement jusqu'à nouvel avis et de constituer ainsi une réserve de secours. Aucun distribution immédiate à la population n'est envisagée pour l'heure. Ces masques seront livrés aux communes entre juillet et août. /nme-oza