Explorer les secrets médiévaux de St-Ursanne

Un troisième circuit secret se dévoile au public dans le Jura, cette fois à St-Ursanne. Après Porrentruy et Delémont, le nouveau parcours est ouvert au public depuis lundi dans la cité médiévale, pour donner envie aux visiteurs d’en découvrir une quinzaine de lieux méconnus. Une application mobile a été développée par le département Ingénierie de la Haute Ecole ARC, afin de guider les curieux et de leur apporter des informations supplémentaires. L’école a également mené une importante recherche de fonds, mais le projet est aussi lié aux commémorations du 1’400e anniversaire de la mort de saint Ursanne, qui se tiennent cette année.

L’impulsion est partie du Comité de Pilotage de l’anniversaire, qui cherchait un moyen d’insuffler une nouvelle dynamique à la ville. A ce projet, se sont joints la Haute Ecole ARC et Jura Tourisme, ainsi que d’autres partenaires. Avec ce circuit secret, l’objectif était de valoriser les projets menés pour la commémoration, comme des rénovations, de manière pérenne. Comme l’explique le directeur de Jura Tourisme, Guillaume Lachat, le circuit secret comporte ainsi une importante dimension spirituelle, avec laquelle il a fallu composer. L’attraction touristique et l’application s’inspirent de l’univers médiéval. Pour le restituer au mieux, les porteurs du projet ont demandé conseil à John Howe, illustrateur de renom, qui a créé l’univers du Seigneur des Anneaux et a déjà collaboré avec les organisateurs des Médiévales de Saint-Ursanne. De quoi attirer les fans de fantastique. Les explications de Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme :