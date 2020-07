Le CSP Berne-Jura toujours sur les rangs

La situation des personnes démunies s’est encore aggravée avec le Covid-19. Depuis le mois d’avril, le Centre social protestant Berne-Jura a voulu apporter une réponse à ce problème. Il a développé une aide d’urgence d’un montant total de 200'000 francs grâce notamment à la Chaîne du Bonheur et à une fondation privée. L’objectif est d’apporter un soutien ponctuel à des personnes en proie à des difficultés financières pour des raisons liées à la pandémie. Le CSP évoque des cas de chômage et de RHT, mais aussi des personnes qui se situent à la limite des normes de l'aide sociale et qui, soudainement, ont été confrontées à des surcoûts.







90% de réponses favorables



L'aide moyenne est de 400 francs par cas. Vendredi matin, le CSP a tiré un premier bilan de son action. Il fait état de 150 demandes déposées et indique que 90% d'entre elles ont été honorées. Au final, seuls 25% des moyens ont été utilisés en deux mois alors que les autres sections romandes ont quasiment épuisés le fonds. Les francophones du canton de Berne auraient-ils moins besoin d’aide que les autres ? La réponse du directeur du CSP Berne-Jura, Pierre Ammann :