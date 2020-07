Pour barboter et flotter en sécurité

La Société Suisse de Sauvetage lance un appel à la vigilance. A l’aube des vacances estivales et des baignades ludiques, les sauveteurs de la SSS rappellent les règles primordiales pour se rafraichir sans danger. L’association souligne notamment, dans un dépliant distribué dans les écoles, les risques que présentent les bouées, matelas et autres flotteurs. Ces aides à la flottabilité donnent un sentiment de confiance erroné à l’enfant et doivent donc toujours être utilisées avec la présence d’un adulte à proximité.

Explications avec Stéphanie Bürgi-Dollet, responsable de la prévention à la Société Suisse de Sauvetage: