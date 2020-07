Une nouvelle directrice pour le CFP Biel-Bienne

Le CFP Biel-Bienne a une nouvelle directrice. Katharina Mertens Fleury a été nommée à ce poste par l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle sur proposition du Conseil de l’école. Elle remplace Beat Aeschbacher, depuis six ans à la tête de l’école, qui part à la retraite. Le changement se fera en début d’année prochaine.

Katharina Mertens Fleury a successivement été journaliste, collaboratrice à l’Université de Fribourg, scientifique avec des fonctions de management à l’Université de Zurich et rectrice de la Haute école pédagogique de Fribourg. « Elle a remporté l’adhésion de la commission de sélection et du conseil d’école par son bilinguisme parfait, son charisme et ses compétences généralistes » précise la Direction de l’instruction publique et de la culture dans son communiqué. /amo