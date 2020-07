Bilan pour Evi Allemann après deux ans

Un bilan de mi-législature positif pour Evi Allemann à la tête de la Direction de l’intérieur et de la justice. Mardi matin, la conseillère d’Etat est revenue sur ses deux années en poste. La socialiste indique que plusieurs chantiers ont abouti et que d’autres sont en cours de développement.





Réduction des primes

Pour ce qui est des primes d’assurance-maladie, Evi Allemann a rappelé que le canton se veut favorable aux familles et qu’il souhaite continuer à œuvrer dans ce sens. La situation liée au coronavirus ne fait que renforcer cette volonté. De fait, les réductions de prime seront plus importantes dès l’année prochaine. Pour les enfants issus de familles à bas et moyen revenu, ce sera 80% de moins et pour les jeunes adultes en formation 50% au minimum.

En ce qui concerne les enfants et les jeunes avec besoins de protection particuliers, il est prévu d’améliorer la situation. En 2022, une réforme d’envergure pourrait entrer en vigueur. Elle passera par le Grand Conseil cet hiver. Le but de l’opération est de fournir un soutien de qualité et adapté à chaque jeune.





Le mitage stoppé

Concernant les communes maintenant, la mise en œuvre de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire est en cours. Selon le canton, le mitage de nos terres a pu être stoppé. Avant la révision qui date de 2014, 75 hectares par année passaient en zone à bâtir. En 2019, ce chiffre s’est porté à 0. Selon les autorités, l’extension du milieu bâti a par conséquent pu être efficacement freinée.

Enfin, les procédures d’aménagement seront encore simplifiées dans le but de les accélérer. Pour y arriver, Evi Allemann a souligné l’importance de réaliser une transition numérique efficace dans tous les domaines.

Le canton s’est doté à cette fin d’une stratégie pour une administration numérique. La Direction arbore également le slogan « Agir à l’ère numérique, tout simplement ». /comm-jrg