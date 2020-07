La Jack Beer prend du repos

Après huit ans de brassée, la Jack Beer prend une pause. Jacky Michel, le fondateur et producteur de la microbrasserie basée à Grandval a décidé de mettre son activité entre parenthèses pendant deux ans. D’abord concoctée au Fuet, puis à Bienne et maintenant à Grandval, la production s’en ira du côté de Tavannes en suivant la famille Michel. Au-delà du déménagement, brasser comme hobby n’est pas toujours aisé. Il s’agit notamment de trouver un bon équilibre entre vie familiale et passion comme l’explique Jacky Michel :