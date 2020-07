Attention aux vols dans les paniers à vélo

La police cantonale bernoise lance un appel à la prudence. Depuis début avril, plus de 70 vols ou tentatives de vols dans des paniers de vélos ont été signalés. Ces cas concernent notamment les villes de Bienne et Berne. Un homme a été arrêté en flagrant délit à Berne et devra répondre de ses actes devant la justice.

Dans les cas signalés, les auteurs des vols ont dérobé des sacs ou des objets de valeur à pied ou à vélo, quand les victimes roulaient ou étaient à l’arrêt. La police cantonale bernoise met en garde contre ses vols, qui peuvent d’ailleurs conduire à une chute. Elle conseille de porter les objets de valeur dans un sac à dos près du corps et de ne pas laisser des objets de valeur visibles de tous les paniers des vélos. /comm-mdu