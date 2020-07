Les Franches-Montagnes ont leur appli

À la recherche d’une curiosité, une activité ou un lieu touristique aux Franches-Montagnes ? Tout est désormais à portée de doigt. La région Franches-Montagnes a désormais son appli sur smartphone ! Elle a été lancée officiellement ce jeudi par le Syndicat d’initiative des Franches-Montagnes après plus de deux ans de travail et de réflexion, le temps de récolter les différentes informations et points d’intérêts auprès de chaque commune taignone. C’est une entreprise jurassienne, Novadev basée à Glovelier, qui a développé cette application qui pourrait bien s’imposer à l’avenir comme l’encyclopédie des curiosités franc-montagnardes.