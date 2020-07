Portrait sportif: Joceline Wind

La rédaction de RJB met les espoirs sportifs de la région en avant durant toute la période estivale. On démarre cette série ce vendredi en compagnie de Joceline Wind. La coureuse de Sonceboz soufflera ses vingt bougies à la fin de l’été. Spécialiste du demi-fond sur 800 et 1500m, ses performances lui ont déjà permis d’être recrutée par une université américaine. Elle s’est envolée l’été dernier pour lier études et entrainement sur un campus de Boston avant que la crise ne l’oblige à rentrer en Suisse. Elle nous raconte son expérience outre-Atlantique :