Des travaux à Valbirse

Des travaux ont lieu sur la route de Champoz mardi et mercredi, à Valbirse. Celle-ci sera fermée au trafic depuis le débouché «rue des Aulnes» (débouché non compris) jusqu'à la sortie Nord de la localité (amont piscine). Il s'agit de la pose du revêtement routier, dès 7h mardi et jusqu'à 7h mercredi. Une déviation sera en place. Le canton de Berne précise dans son communiqué que l'ouvrage pourrait durer plus longtemps en fonction de la météo. /comm-cbe