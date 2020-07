Le musicien biennois Hans Koch récompensé

Le Biennois Hans Koch est primé pour sa création musicale. L’instrumentiste à vent fait partie des quatorze musiciens récompensés par un Prix suisse de la musique 2020, a annoncé mardi l’Office fédéral de la culture (OFC). Connu pour sa participation au trio Koch-Schütz-Studer, le compositeur et musicien recourt à l’électronique, à l’échantillonnage et à l’ordinateur et s’est produit avec des musiciens internationaux d’improvisation et de free jazz dont Fred Frith et Cecil Taylor. Les lauréates et lauréats de cette année témoignent de la diversité et du très haut niveau de la création musicale suisse, a estimé l'OFC dans un communiqué. Le Grand Prix suisse de musique 2020 a lui été attribué à la chanteuse, musicienne et performeuse Erika Stucky.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 17 septembre prochain à l'Opéra de Lausanne dans le cadre du festival Label Suisse . Celui-ci se tiendra du 18 au 20 septembre avec un programme éclectique. Le Grand Prix suisse de musique est doté de 100'000 francs et les Prix suisses de musique de 25'000 francs chacun. /gtr-ATS