Un nouvel écrin pour la commune de Corgémont

Services centralisés et annexe démolie

L’annexe qui accueille aujourd’hui l’administration communale de Corgémont et construite environ 40 ans après le bâtiment principal, sera ensuite vouée à la démolition nous a confié Etienne Klopfenstein. Refaire ce local aurait été trop coûteux et l’espace sera suffisant dans l’édifice rénové pour accueillir toutes les activités administratives. Le rez-de-chaussée comprendra une salle des sociétés et le bureau de vote. Le premier étage sera entièrement dévolu aux services administratifs de la commune. La salle du Conseil municipal et deux autres salles pour diverses affectations seront aménagées au 2ème étage. Enfin, le 3ème abritera la salle de réception pour des assemblées ou des rencontres privées. L’emménagement est prévu pour fin 2021 selon le calendrier actuel. A noter que en raison du chantier, les bureaux municipaux de Corgémont se trouvent désormais à la Grand'Rue 17. L'accès au 1er étage se fait uniquement par l'ascenseur.

/nme