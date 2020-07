Bons de garde : la ville de Bienne est prête

La Ville de Bienne a terminé les préparatifs d’introduction des bons de garde. Ceux-ci sont en cours d’émission et les crèches municipales sont prêtes à accueillir les enfants dans les établissements répartis dans les quartiers. Le système sera effectif dès le 1er août. Le service des crèches municipales, nouvellement créé, sera dirigé par Natalie Willemin. Les bons de garde sont adaptés au revenu des parents, et leur permettent de choisir où ils veulent placer leurs enfants. Il s’agit donc d’un système de concurrence pour les structures d’accueil. Les Biennois ont accepté ce changement dans les urnes en février. Le 25 juin dernier, le Conseil de ville a fixé les tarifs : 130 francs par jour pour un bébé jusqu’à douze mois, et 110 francs par jour pour un enfant dès douze mois. /comm-cbe