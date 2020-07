Les présidents des Chambres fédérales à l’écoute des manifestations de la région

Les deux présidents des Chambres fédérales ont terminé ce jeudi leur visite de deux jours dans le Jura. Isabelle Moret, première citoyenne du pays, et Hans Stöckli, président du Conseil des Etats font le tour d’une dizaine de cantons suisses pour évaluer les effets et la gestion de la pandémie. Après le Tessin, puis la Vallée de Delémont mercredi, ils se sont rendus dans les Franches-Montagnes à la rencontre de plusieurs acteurs de l’événementiel et du tourisme. Les deux élus fédéraux se sont notamment entretenus avec Gilles Pierre, le directeur du Chant du Gros.