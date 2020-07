Un accident dans le tunnel de la Roche St-Jean

Un accident a impliqué deux véhicules dans le tunnel bidirectionnel de la Roche St-Jean, entre Choindez et Moutier, jeudi après-midi, vers 13h25. Une camionnette qui circulait en direction de Moutier a dévié de sa trajectoire et a percuté le flanc gauche d'un camion qui roulait correctement en sens inverse. Le conducteur de la camionnette a été blessé et transporté en ambulance sur le site de Delémont de l'Hôpital du Jura. La circulation a été perturbée durant 1h30. La camionette est hors d'usage et les dégâts matériels se montent à plusieurs milliers de francs. L'accident a nécessité l'intervention d'une patrouille de la police cantonale jurassienne ainsi que d'une patrouille de la police cantonale bernoise. Le service des ponts et chaussées a également été mobilisé pour nettoyer la route. /emu-fco-comm