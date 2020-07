Des revendications ni démocratiques ni solidaires

Le canton de Berne ne peut pas traiter les requérants d’asile déboutés et les réfugiés reconnus de manière égale. Si c’était le cas, la distinction fondamentale entre les uns et les autres disparaîtrait. Et la question de savoir si une personne est persécutée dans son pays d’origine ne serait alors plus pertinente. La Direction bernoise de la sécurité considère ainsi les revendications de « Stop Isolation » dénuées de solidarité envers les personnes réellement persécutées qui recherchent une protection en Suisse.





Cette réponse du canton de Berne fait suite à une lettre envoyée au début du mois par le groupe de défense des migrants. Ce dernier a été reçu quelque jour plus tard par les autorités afin de pouvoir faire part de ses critiques et préoccupations. Le canton a notamment expliqué qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur les points principaux des revendications. En bref, il rappelle que l’exécution d’une décision de renvoi est une obligation légale et que les personnes concernées sont obligées de quitter le pays.





Suite à certains reproches du groupe « Stop Isolation », le canton de Berne a encore tenu à préciser que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés et encadrés dans les centres de retour cantonaux, et qu’ils reçoivent les prestations nécessaires pour survivre et mener une existence humainement digne. Si des manquements devaient être constatés, ils seraient immédiatement examinés et le cas échéant corrigés. /comm-ami