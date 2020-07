Bienne : du sport gratuit pour tous

Depuis deux semaines, on peut faire du sport gratuitement avec encadrement au bord du lac de Bienne. La Ville a mis sur pied avec l’aide de la société Eventra le PassSport. 60 cours sportifs ainsi qu’une dizaine de tournois sont proposés au Strandboden. Les activités qui sont à pratiquer jusqu’au 7 août s’adressent autant aux tout petits qu’aux plus grands. Une vingtaine de sports sont proposés, encadrés par les clubs de la région. À mi-parcours, les organisateurs ont tiré un premier bilan lundi matin. Lukas Hohl co-organisateur membre d’Eventra explique que les activités non conventionnelles ont très bien fonctionnées jusqu’ici :