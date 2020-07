Hans Koch est toujours à la recherche de nouveaux sons

Une reconnaissance nationale pour l’ensemble d’une riche carrière. Hans Koch a été récompensé mardi du Prix suisse de la musique 2020 par l’Office fédéral de la culture aux côtés de 13 autres artistes. Le Biennois de 72 ans a commencé son parcours en musique classique avec des études au conservatoire de Zurich et un passage au sein de l’orchestre de Winterthur en tant que clarinettiste solo. Il s’est ensuite orienté vers le jazz et le free jazz où il a connu le succès dans les années 90 en recourant à l’électronique, l’échantillonnage et l’ordinateur avec le trio Koch-Schütz-Studer. Hans Koch revient sur son parcours après avoir opéré le virage de sortir du classique (son à écouter ci-dessous).