Les Moussaillons de Courtelary changent de cantine

Le premier bilan après deux semaines est satisfaisant. Les retours sont positifs tant du côté du personnel, que des enfants et de leurs parents. « Cette proximité permet par exemple de prendre en compte les intolérances de certains enfants, ce qui n’était pas possible avant », explique Johnny Staufer, le conseiller municipal en charge du dossier. Cette nouveauté a, en revanche, engendré quelques désagréments au niveau de la réaffectation du site : « Nous ne pouvons désormais plus mettre la cuisine à disposition comme avant lorsque nous louons la salle », poursuit Johnny Staufer.



Les repas de la Crèche Les Moussaillons à Courtelary seront toujours assurés par ce cuisinier professionnel à la rentrée le 10 août. La commune fera le point sur la rentabilité de cette option dans les prochaines semaines, lorsqu’elle aura davantage de recul. /emu