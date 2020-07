Les amateurs d’échecs à l’honneur à Bienne

Le Festival d’échecs de Bienne bat son plein depuis samedi. À l’occasion de la Journée internationale des échecs lundi, le Tournoi des Grands Maîtres était au repos pour laisser la place aux amateurs. Ce tournoi, un peu spécial dans la mesure où il regroupe les traditionnels tournois amateurs (ATO) et tournoi des Maîtres (MTO), rassemble des participants de tous les horizons. Outre de nombreux jeunes talents prometteurs, trois Grands Maîtres se sont également inscrits: Christian Bauer (FRA, Elo 2623), Bilel Bellahcene (ALG, Elo 2502) et Sebastian Siebrecht (GER, Elo 2429).





Le concept de protection sanitaire élaboré par les organisateurs les a contraints à limiter le nombre de participants à 150 joueurs maximum. Ce sont finalement 135 amoureux du jeu qui s’affronteront en neuf rondes, jusqu’au 29 juillet. À noter que, parmi eux, presque la moitié vient de l’étranger, avec une forte participation de jeunes joueurs français, qui ont trouvé à Bienne la possibilité d’exprimer leur talent, ce qui leur est encore refusé en France. D’une manière générale, on sent que les joueurs sont heureux de pouvoir enfin jouer à nouveau en présence physique selon les organisateurs dans un communiqué.





Mesures sanitaires

Les mesures de protection sanitaires prises par les organisateurs ne semblent pas avoir d'impact négatif significatif sur le déroulement des parties. C’est plus pour le staff et les petites mains, que les participants ne voient pas, qu’il y a un réel surcroît de travail. C’est ainsi qu’après chaque ronde, il s’agit de désinfecter échiquiers, pièces et pendules!





Reprise mardi du Tournoi des Grands Maîtres

Les grands maîtres joueront leur première partie à la cadence classique ce mardi. Michael Adams aura fort à faire face à Harikrishna pour revenir au classement à l’issue des parties rapides. Avec les Blancs, Vincent Keymer cherchera sans doute à consolider son excellent départ face à David Antón, décevant jusqu’ici; de même pour le leader Radoslaw Wojtaszek opposé à Romain Édouard. Pour le joueur local Noël Studer, dernier au classement après la section rapide, il aura la difficile tâche de jouer avec les Noirs contre le nominé de dernière minute, Arkadij Naiditsch. Rappelons que la victoire en cadence classique rapporte 4 points. Un exploit du Suisse lui permettrait donc de se relancer.

A noter que les parties du tournoi des Grands Maîtres peuvent être suivies en ligne, avec les commentaires en direct du grand maître australien Ian Rogers, à partir de la page d’accueil du site officiel. /comm