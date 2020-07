Une application pour mettre en vitrine le commerce local

Un nouvel outil pour les entrepreneurs de la région. L’application YouWin sera disponible dès le mois de septembre. Elle a été développée par le Prévôtois Nicolas Rubin et par le Delémontain Akam Khdir. Cette plateforme permettra à des commerces jurassiens et du Jura bernois de se mettre en vitrine en proposant des offres ou des promotions aux utilisateurs, tout en faisant, donc, de la publicité pour leurs services. L'inscription à cette plateforme sera gratuite pendant une année pour les entrepreneurs et doit permettre aux commerces touchés par le coronavirus de se relever. L’idée a mûri pendant plusieurs mois et elle a pris tout son sens avec la crise liée au Covid-19.





Projet accéléré

Voilà plusieurs mois que les deux hommes planchent sur ce projet. Un peu lassé de voir « trainer » des bons ou des offres en papier par-ci par-là, Nicolas Rubin et Akam Khdir ont souhaité rassembler les bonnes affaires sur une plateforme interactive et dont l'accès est gratuit. Pour la nourrir, tous deux misent sur le bouche-à-oreille et sur le porte-à-porte. L’arrivée du coronavirus a donc précipité leur démarche. Les deux hommes ont voulu mettre à disposition cet outil pour relancer certains commerces qui ont particulièrement souffert de la crise.





Ambitieux

La plateforme se rapprochera tout d’abord des entreprises du Jura et du Jura bernois. Les deux initiateurs espèrent que la demande sera importante. Si tel est le cas, l’application pourrait bien se développer également dans les autres régions de Suisse romande. /mle